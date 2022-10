Confindustria, Bonomi avvisa il nuovo Governo: “Non possiamo permetterci flat tax e prepensionamenti”

Pubblicità

“Ci auguriamo la formazione di un Governo nei tempi più rapidi possibile. Ci auguriamo un Governo con ministri autorevoli, competenti e inappuntabili”: questa la speranza auspicata dal Presidente di Confindustria, Bonomi durante la riunione degli industriali di Varerse.

Nello stesso discorso, Carlo Bonomi lancia anche un avviso diretto al nuovo Governo: “Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti. Non vogliamo negare ai partiti di perseguire le promesse elettorali ma oggi energia e finanza pubblica sono due fronti emergenza che non possono ammettere follie per evitare l’incontrollata crescita di debito e deficit”.

È chiaro come la posizione di Bonomi abbia smosso il dibattito politico con il centrodestra compatto nel difendere la flat tax e il Pd che plaude alla consapevolezza diffusa della sua “impraticabilità e nocività”.

Intanto però, il nuovo Governo dovrà fare i conti anche con migliaia di cittadini arrabbiati, scesi in piazza ieri per manifestare pubblicamente contro i super rincari delle bollette.

Bonomi quindi entra nel vivo dei problemi suggerendo quella che dovrebbe essere l’agenda politica: “Serve vasta convergenza sulle scelte da fare, anche con le forze di opposizione, per affrontare le due grandi emergenze che sono l’energia e la finanza pubblica“. Insomma, un’emergenza che al primo posto vede sicuramente la crisi energetica e solo successivamente altri dossier.

