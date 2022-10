Come dentro un film: i giovani di Predaia e Sfruz imparano a essere protagonisti di un cortometraggio

Pubblicità

Ti piacerebbe recitare? Magari in un film? Questo è il corso che fa per te!

È stata attivata una nuova proposta dedicata alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 35 anni residenti nei Comuni di Predaia e Sfruz: un corso innovativo e avvincente per imparare strumenti e trucchi per realizzare un cortometraggio.

Nicola Bortolamedi e Martina Pasquin (nella foto) insegneranno ai partecipanti come muoversi e come parlare per trasmettere un’emozione in modo forte e chiaro.

Dieci lezioni gratuite per entrare nel magico mondo dell’immagine in movimento.

L’iniziativa è sostenuta dal Piano Giovani “Terra di Mezzo”, dal Comune di Predaia, dal Comune di Sfruz e dall’Associazione Sguardi.

La proposta prenderà il via il 17 ottobre alle 16 alla Sala ex Consiglio di Coredo. Per iscriversi basta telefonare o scrivere al numero 333.2787790.

