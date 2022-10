Cacciatori sparano verso la ciclabile: momenti di terrore per una famiglia di Avio

Pubblicità

“È vietato esercitare la caccia per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. E’ vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri. È vietato esercitare la caccia per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. E’ vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.”

Le regole sulla caccia (QUI link) sembrano particolarmente semplici da rispettare, eppure c’è sempre qualcuno che non le segue appieno.

Per una famiglia di Avio, grazie a dei cacciatori irresponsabili, quella che doveva essere una rilassante domenica pomeriggio in famiglia si è tramutata in un vero incubo.

Verso le 18 di domenica scorsa, mentre la famiglia passeggiava lungo la ciclabile – più o meno all’altezza di Borghetto – ha sentito due spari prime di venire inondati da una cascata di pallini mentre gli uccelli presenti sui vicini alberi spiccavano il volo.

In lontananza, due uomini (probabilmente cacciatori che a detta del marito avevano sparato da circa 100 metri di distanza) si sono poi dati alla fuga.

La famiglia si è poi recata dai carabinieri per sporgere denuncia: è inaccettabile che in pieno giorno e in una zona spesso affollata si rischi di divenire il bersaglio di qualche cacciatore più o meno esperto. In fin dei conti, in questo caso è andata bene, ma poteva anche finire in tragedia.

Uno dei bambini dell’uomo che insieme alla moglie è stato vittima di questo incidente – infatti – è stato ferito leggermente alla testa. Certo, si è trattato di poco più di un graffio, ma cosa sarebbe potuto accadere se il bimbo fosse stato colpito in pieno?

Probabilmente si è trattato di un semplice incidente, i proiettili potrebbero essere stati sparati verso gli uccelli e poi accidentalmente esplosi sopra le teste della sfortunata famiglia, ma questo non cambia comunque la gravità della situazione.

Quante volte – lungo le piste ciclabili – si trovano dei bambini o dei ragazzini in bici? Quante volte si incrociano delle famiglie? Vale davvero la pena rischiare il dramma?

Ora si attende l’esito delle indagini delle autorità, per capire bene chi e per quale ragione stesse sparando in una zona così vicina alle persone, ma c’è da sperare che episodi di questo tipo non accadano più e che le regole stabilite per la caccia vengano rispettate.

