A San Michele all’Adige un corso dedicato ai proprietari (e futuri proprietari) di cani per ottenere il patentino

Pubblicità

Pubblicità



A San Michele all’Adige è stato organizzato un corso dedicato ai proprietari e ai futuri proprietari di cani per ottenere il patentino.

La proposta è strutturata in due giornate intere, in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre nella sala polifunzionale del municipio a San Michele all’Adige e nell’area cani di Grumo.

L’obiettivo è quello di fornire lezioni teoriche e pratiche per poter impostare o modificare la gestione del proprio cane e poter migliorare la relazione con l’animale e la convivenza.

Pubblicità Pubblicità

È previsto il rilascio di attestato di frequenza e/o di patentino a seguito di un esame da sostenere al termine della lezione di domenica (il patentino è obbligatorio per i proprietari di cani classificati come morsicatori o potenzialmente pericolosi).

Per chi vuole conseguire il patentino, è previsto un esame con 20 domande a risposta multipla: l’esame si ritiene superato con un risultato di almeno 18/20.

Per iscriversi bisogna compilare l’apposito modulo e inviarlo all’indirizzo e-mail [email protected] entro venerdì 7 ottobre.

Pubblicità Pubblicità



Complessivamente il numero dei posti disponibili è 50: 35 per i residenti del Comune di San Michele all’Adige, 15 per i residenti nei Comuni appartenenti alla Comunità Rotaliana Königsberg. Nel caso non fossero occupati tutti i posti disponibili dai residenti di cui sopra, saranno rese fruibili le iscrizioni anche ai residenti di tutto il territorio Trentino.

Tutte le info, i moduli e gli allegati sono disponibili sul sito comunale www.comune.sanmichelealladige.tn.it

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità