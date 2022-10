Si arrampica su una piattaforma in plexiglas e cade da circa 2m: 13 enne trasportato al Santa Chiara

Pubblicità

Brutta caduta per un ragazzino di 13 anni: il ragazzo – che secondo una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe arrampicato su di una struttura in plexiglas – è caduto da un’altezza di circa due metri dopo che la struttura ha ceduto andando a sbattere violentemente a terra, sul cemento.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri – domenica 2 ottobre – pochi minuti dopo le 16:00 allo stadio Mutinelli di Ala.

Sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari. Vista la particolare dinamica è stato attivato anche l’elisoccorso.

In supporto ai sanitari e all’equipe dell’elisoccorso sono poi arrivate le squadre dei vigili del fuoco volontari di Ala.

Il 13 enne è stato poi trasportato al Santa Chiara a Trento per le dovute cure e per gli accertamenti.

