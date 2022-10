Sette tornanti: giovane agganciato dall’alettone di una macchina – IL VIDEO

Pubblicità

Una «Sette Tornanti» che poteva finire in tragedia quella disputata ieri sulle strade del Monte Bondone.

All’altezza del quinto tornante poco prima di arrivare all’arrivo una macchina si è avvicinata al guard rail dove gli spettatori stavano assistendo alla tradizionale gara di automobilismo.

Pochi minuti prima l’organizzazione aveva caldamente e per numerose volte invitato gli spettatori a non avvicinarsi al guard rail proprio per evitare il pericolo di essere agganciati dagli alettoni delle macchine da gara. Il pubblico in quel posto infatti non ci doveva stare.

Come si vede nel drammatico video (clicca qui per vederlo) ci sono due macchine che che si avvicinano al guard rail, la seconda purtroppo centra al viso un giovane che viene sbattuto via finendo nel prato sottostante.

Le immagini sono drammatiche e fanno pensare ad un incidente gravissimo. Il giovane infatti rotola incosciente nel dirupo e sembra privo di vita. Molti gli spettatori che si sono salvati grazie alla prontezza di riflessi e che spostandosi indietro si sono sono salvati.

Per fortuna invece, come il giovane stesso scrive sul suo profilo social, (sotto) «Tutto sommato è andata bene».

Sul posto ieri pomeriggio sono subito arrivate le ambulanze e i vigili del fuoco, il giovane è stato ricoverato al santa Chiara di Trento dove si trova ancora in osservazione. (clicca qui per vedere il video dell’incidente )

Con questo incidente, che poteva costare caro non solo al giovane ma anche ad altri spettatori, si riapre la discussione sulla sicurezza nelle gare di automobilismo di rally e in montagna.

