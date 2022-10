Per la Settimana dell’Accoglienza gli esiti del progetto Cantiere Tempo

Pubblicità

Giovedì 6 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 20 alla Fondazione Franco Demarchi si terrà l’incontro, organizzato in occasione della Settimana dell’Accoglienza, “Cantiere Tempo: quando l’arte diventa strumento di partecipazione”.

Da maggio 2022 in piazza Santa Maria Maggiore a Trento la Fondazione Franco Demarchi ha promosso il progetto di Anna Scalfi Eghenter Cantiere Tempo: un cantiere quale luogo di ripristino di relazioni in presenza che ha contribuito concretamente al mutare la percezione della piazza attraverso incontri, pratiche sociali e culturali.

Qual è stato il suo impatto e come sarà la sua evoluzione? Come si inserisce in un panorama più vasto di pratiche artistiche per la rigenerazione urbana? Di questo si parlerà in un momento di confronto al quale parteciperanno, tra gli atri, l’assessora del Comune di Trento Chiara Maule e il presidente della Fondazione Franco Demarchi Federico Samaden.

Su ciò che è ed è stato in questi mesi il progetto di Cantiere Tempo, in termini di impatto, di evoluzione e di mutamento della percezione della piazza attraverso le pratiche sociali e culturali, interverranno in una tavola rotonda le persone che hanno animato in questi mesi questo luogo portando le loro testimonianze, impressioni e storie di vita.

Dopo i saluti istituzionali, all’incontro “Quando l’arte diventa strumento di partecipazione” interverranno Chiara Maule, assessora con delega in materia di politiche sociali, familiari ed abitative del Comune di Trento, Anna Scalfi Eghenter, sociologa e artista artefice di Cantiere Tempo, Cecilia Canziani, curatrice e storica dell’arte, e Federico Samaden, presidente di Fondazione Franco Demarchi. A moderare l’incontro sarà Giulia Cutello, ricercatrice e project manager.

Al termine della tavola rotonda i partecipanti si sposteranno all’interno del Cantiere Tempo per continuare la serata e sperimentare in prima persona i processi generati nel Cantiere. Per informazioni 0461 273722 – [email protected]

