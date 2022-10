La moda che stupisce: il vestito spruzzato su Bella Hadid fa il giro del web

Pubblicità

Moda e scienza sono il binomio che non ci si aspetta: chi avrebbe mai pensato che l’unione tra queste due aree poteva dare origine ad un momento iconico che verrà ricordato per molto tempo?

Probabilmente nessuno. Eppure, la chiusura della sfilata di Coperni alla Parigi Fashion Week – evento che si concluderà domani, martedì 4 ottobre – verrà ricordata certamente come una delle più stupefacenti.

La bellissima Bella Hadid – supermodella statunitense classe 1996 – è salita in passerella con praticamente solo l’indispensabile addosso: il vestito bianco, invece, le è stato spruzzato addosso davanti al pubblico stupito da tale novità.

Non si tratta di vernice o simili, ma di un vero e proprio liquido spray istantaneo composto da fibre di cotone e materiali sintetici integrati in una soluzione polimerica creato dall’azienda Fabrican Ltd dall’idea del formidabile duo formato da Sèbastien Meyer e Arnaud Vaillant.

