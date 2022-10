Incidente sulla SS43 tra il Sabino e Mollaro: per fortuna non ci sono feriti

Pubblicità

Per fortuna non ha avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 3 ottobre poco prima delle 16, sulla SS43 della Val di Non, tra il Sabino e Mollaro, dove la strada è suddivisa in tre corsie.

Un’auto che stava scendendo verso Trento e una vettura che stava viaggiando in direzione opposta, quindi verso Cles, nella corsia di sorpasso, si sono scontrate di striscio.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e non si è reso necessario l’intervento da parte dei sanitari di Trentino Emergenza.

Sul posto sono invece accorsi i Carabinieri e i Vigili del Fuoco volontari di Taio, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, della pulizia della sede stradale e della gestione del traffico.

