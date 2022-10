In Trentino arriva l’influenza «Australiana»

Pubblicità

Era arrivata in Italia i primi giorni di settembre e all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù erano stati identificati i primi 16 casi di influenza “australiana”. L’influenza dopo due anni è ritornata, complice anche il mancato uso della mascherine.

A guardare il bicchiere mezzo pieno quindi possiamo pensare ad un ritorno alla normalità. Non solo quindi un ritorno del Covid in autunno perchè bisognerà tenere alta la guardia anche per l’influenza. In Trentino da circa 15 giorni i casi si moltiplicano. In Italia si pensa possa raggiungere i 7 milioni di casi.

L’influenza australiana si manifesta con i sintomi tipici del male di stagione: stanchezza, dolore a ossa e muscoli, febbre e problemi all’apparato respiratorio e gastro-intestinale. Nei soggetti a rischio e in caso di comorbilità la malattia può avere effetti più gravi.

Il primo caso di virus H3N2 era stato individuato però ancora a fine giugno. “La caratterizzazione di un virus è un’indagine di laboratorio che ci consente di scoprirne le caratteristiche e di capire se si tratti di un patogeno sconosciuto o già noto. Nei nostri pazienti è stato individuato l’H3N2, una tipologia relativamente comune che circola negli anni. L’ondata di contagi, partita con circa 6 mesi di anticipo dall’emisfero meridionale, inclusa l’Australia, si preannuncia intensa anche in Italia, già raggiunta dal virus fin dall’inizio dell’estate”, aveva dichiarato Carlo Federico Perno, responsabile di Microbiologa e Diagnostica di Immunologia del Bambino Gesù.

Sul virus e il suo sviluppo che è in notevole aumento in autunno, Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università Statale di Milano, ha spiegato che «stagione influenzale australiana non è stata per niente bella: è stata molto intensa, con più casi degli ultimi cinque anni. Ed è quello che possiamo attenderci anche nel nostro Paese in autunno-inverno».

L’avvio dell’epidemia avviene «normalmente quando ci sono gli sbalzi termici ma soprattutto quando il clima si raffredda. L’autunno, nella parte iniziale, fa prevalere le forme simil influenzali. La vera influenza si scatena quando il freddo è intenso e prolungato, quindi più avanti, a ottobre-novembre», ha concluso Pregliasco.

