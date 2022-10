Immigrazione clandestina e truffe online: Marco Gueresi condannato anche in cassazione

Pubblicità

Pubblicità



Per Marco Gueresi (foto) dopo il rigetto del ricorso in Cassazione la pena di 3 anni e sei mesi di carcere diventa definitiva. Era accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffe online.

Marco Gueresi, ex custode del Doss Trento – ed ex consigliere circoscrizionale di Destra Italiana alla Centro storico-Piedicastello – appare alla ribalta delle cronache nel 2007 quando viene prima arrestato e poi condannato a 5 anni per commercio abusivo e introduzione illegale di armi sul suolo italiano.

Il 63 enne trentino, appassionato di armi fin da giovane aveva venduto a due siciliani delle armi. Era stato anche accusato di associazione per delinquere che poi era caduta.

Pubblicità Pubblicità

Dopo essere stato condannato per traffico d’armi per lui nel 2019 arrivano nuovi guai. Durante l’operazione «Nico» (clicca qui per leggere l’articolo) viene nuovamente arrestato con l’accusa di aver prestato la sua macchina, in cambio di un compenso di circa 1.800/2.000 a clandestino, all’autista di un’organizzazione dedita a far entrare immigrati clandestini verso l’Italia e la Germania.

Ad un certo punto l’autista avrebbe fatto un incidente e Marco Gueresi, allora agli arresti domiciliari, per non risultare coinvolto, aveva deciso di denunciare il furto dell’auto.

Purtroppo per lui il conducente messo alle strette dagli investigatori ha confermato che l’autovetture veniva prestata dal Gueresi.

Pubblicità Pubblicità



Da questo era partita l’indagine che aveva portato alla scoperta che in alcuni portali dedicati ad annunci di vario genere, tra cui anche inserzioni lavorative, veniva richiesta la disponibilità a svolgere mansioni di conducente di autoveicoli, senza specificare altro, rimandando a futuri incontri a faccia a faccia i dettagli.

Nell’occasione il promotore della compagine criminale disarticolata dalla Squadra Mobile coordinata dalla Procura della Repubblica di Trento, innanzi ad un eventuale rifiuto del soggetto a prestarsi per trasportare cittadini privi di permesso di soggiorno in Italia, chiedeva a quest’ultimo in alternativa di fornire i propri dati anagrafici per sottoscrivere conti correnti bancari da utilizzare per raccogliere i proventi illeciti delle truffe on line

Il raggiro degli utenti della rete internet prevedeva l’inserimento nel web di annunci per la vendita di elettrodomestici, inesistenti, e quindi mai consegnati ad acquirenti che avevano pagato anticipatamente gli oggetti messi fittiziamente in vendita nel web.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità