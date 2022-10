Dolori articolari: ecco la cause, la prevenzione e i rimedi

Pubblicità

I dolori articolari possono essere un sintomo di numerose condizioni patologiche.

A volte magari il disturbo è il risultato di un semplice affaticamento o di infezioni come l’influenza, altre volte invece possono essere la conseguenza di patologie a carico dell’articolazione stessa, delle strutture ossee o di legamenti, tendinio parti molli circostanti.

Non solo, VES alta e dolori articolari forti possono essere causati anche da una condizione neuropatica o da una patologia in un’altra articolazione.

Le cause più comuni sono tendiniti, traumi, artrite, fibromialgia, acidi urici alti (e quindi la gotta), oppure anche artrosi e borsiti.

Quindi, VES alta e dolori articolari si manifestano quasi sempre con gonfiore, arrossamenti, rigidità articolare e perdita di funzionalità a carico dell’articolazione interessata.

I dolori possono essere temporanei oppure diventare persistenti, in questo caso bisogna rivolgersi a professionisti o medici ed evitare il fai da te.

A seconda della causa scatenante dei dolori articolari, sarà indicato un trattamento specifico e mirato per risolvere o alleviare il problema. Per approfondire l’argomento si rimanda all’articolo del portale Golden Tree: https://www.goldentree.it/consigli/dolori-articolari/.

I dolori articolari diffusi diventano sempre più comuni con l’avanzare dell’età. L’usura delle nostre articolazioni può provocare malattie o lesioni, che possono farci provare dolore.

Per capire meglio la causa dei dolori articolari è necessario anche fare degli opportuni esami come le tradizionali analisi del sangue che comprendano l’emocromo, VES, PCR, profilo proteico, Reuma test, ANA, ENA, TAS, uricemia, calcemia ecc e l’esame delle urine. Per avere un quadro completo è necessario fare anche una risonanza magnetica, delle radiografie e l’esame del liquido sinoviale. Comunque sarà il medico curante a scegliere gli eventuali esami da fare.

Menzionata poc’anzi, la VES alta è sintomo di un’infiammazione in atto, anche seun fattore molto generico come un’infiammazione è molto sensibile ad altri fattori.

Nella maggior parte dei casi il sopraggiungere dei dolori articolari è simultaneo a terapie prolungate, ad esempio per l’artrosi e l’artrite reumatoide; due delle cause più comuni di dolori articolari. In seguito a traumi o fratture, invece, l’intervento medico deve essere urgente.

Nel caso in cui il dolore articolare sia causato da artrite e artrosi si può, sotto supervisionemedica, alleviare il dolore, il gonfiore e l’infiammazione con l’uso non prolungato di antidolorifici e antinfiammatori, mantenendo un peso corporeo nella norma e facendo attività fisica moderata e regolare.

Negli altri casi il dolore può essere contrastato assumendo antinfiammatori, bagni e impacchi caldi, massaggi e fisioterapia, applicazioni con ultrasuoni, tecarterapia e riposo. Si consiglia comunque sempre di chiedere consiglio agli esperti e al medico curante.