Carenza autisti, Ambrosi (FdI): «La Provincia introduca sgravi dei costi per l’acquisizione di patenti di guida e CQC»

La ripresa economica, che ha seguito la grave crisi pandemica, rischia di incepparsi non solo a causa della spirale inflazionistica sull’energia che stiamo attraversando, ma anche perché le imprese del settore dei trasporti non riescono a trovare autisti per le proprie flotte.

Su scala nazionale, nell’immediato, ne servirebbero almeno 5mila, una cifra che sale a quota 17mila se proiettata nel prossimo biennio. Molti analisti stimano che questo numero crescerà ancora negli anni a venire.

Data dunque la crescente carenza di autisti per il trasporto delle merci, le aziende del settore hanno manifestato l’esigenza di sostenere i percorsi di formazione del personale propedeutici all’assunzione, attraverso lo sgravio dei costi per l’acquisizione di patenti di guida e specifiche certificazioni.

Tali interventi affronterebbero anche il problema dei costi elevati per conseguire le patenti superiori e la CQC (carta di qualificazione del conducente), che sono oggi certamente un elemento deterrente per i giovani.

Il costo per conseguire la patente E oscilla infatti tra i 6 e i 7 mila euro, con tempi che vanno tra i 10 mesi e un anno.

Sull’argomento oggi sono intervenuti i consiglieri provinciale di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi, (foto) Katia Rossato e Claudio Cia. «È doveroso – spiegano – evidenziare infine che anche Trentino Trasporti si trova attualmente in una situazione di particolare difficoltà nel reperire nuovi autisti per sostituire chi va in pensione. Sgravare i costi per l’acquisizione di patenti di guida e delle specifiche certificazioni avrebbe anche in questo caso un effetto positivo nell’avvicinare giovani e meno giovani al settore dei trasporti».

«Per questi motivi, nei giorni scorsi – aggiungono i tre consiglieri – come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio provinciale di Trento abbiamo depositato una proposta di mozione al fine di impegnare la Giunta provinciale a prevedere il finanziamento di percorsi formativi propedeutici all’assunzione attraverso lo sgravio dei costi per l’acquisizione di patenti di guida e CQC e a rafforzare le politiche attive del lavoro e di qualifica dei lavoratori, disoccupati o coinvolti in situazioni di crisi aziendale, che potrebbero essere collocati nel settore del trasporto merci e persone».

Secondo i consiglieri del partito della Meloni tale intervento soddisferebbe una duplice esigenza: da una parte aiuterebbe i disoccupati a reinserirsi nel mondo del lavoro, contribuendo anche ad innalzare le loro competenze e le qualifiche professionali, dall’altra risponderebbe ad un fabbisogno espresso dagli operatori del settore del trasporto.