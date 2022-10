Da domani la delegazione di Trento a Praga 1 per i vent’anni del gemellaggio

Pubblicità

Pubblicità



Quest’anno si festeggiano i vent’anni del gemellaggio della città di Trento con Praga 1, importante quartiere della capitale ceca.

A giugno scorso – per le Feste Vigiliane – una delegazione ceca era venuta a Trento e adesso la visita viene contraccambiata con una rappresentanza di Trento guidata dall’Assessore alla Cultura e turismo Elisabetta Bozzarelli.

La visita culturale durerà due giorni che culmineranno nell’inaugurazione, martedì 4 ottobre alle 17, dell’esposizione collettiva WUNDERKAMMER alla galleria municipale Galerie 1, dove esporranno gli artisti trentini del gruppo La cerchia assieme ai loro colleghi delle altre due città gemellate con Praga I, Nîmes e Bamberga.

Pubblicità Pubblicità

Le opere esposte dagli artisti de La cerchia verranno poi esposte anche nei locali della sede della cassa di Trento in via Belenzani (Palazzo Benvenuti) dal 18 novembre al 31/1/23.

L’arte che unisce i popoli è un messaggio importantissimo in questi tempi bui in cui la guerra – incredibilmente – è tornata in Europa.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità