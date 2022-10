Attività motoria e sport nelle scuole, 420 mila euro per il 2022/2023

Pubblicità

Il progetto “Top class” – che prevede l’organizzazione, con la collaborazione delle Federazioni sportive interessate, di tornei d’istituto per classi, con la classe vincitrice per ciascun livello che parteciperà ad una manifestazione provinciale – è una delle novità del nuovo programma di attività motorie e sportive nelle scuole trentine, relativo al 2022/23.

Su proposta dell’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, la Giunta provinciale ha approvato il piano che ha come obiettivo valorizzare le esperienze in atto e potenziare i modelli educativi per favorire corretti stili di vita tra i giovani, attraverso il movimento e lo sport.

Con il provvedimento si dà inoltre continuità alla convenzione con il Coni-Comitato provinciale di Trento per il progetto “Alfabetizzazione motoria” nell’anno scolastico in corso, rivolto alle classi prime e seconde della scuola primaria.

“Il movimento e la pratica sportiva hanno un ruolo fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi e i loro momenti di aggregazione e condivisione” afferma l’assessore Bisesti. “Ecco perché è importante portare avanti il programma di iniziative anche nell’anno scolastico da poco avviato. Si tratta di numerose occasioni di avvicinamento alle diverse discipline e di socializzazione. Con questa collaborazione, che coinvolge gli istituti, le Federazioni sportive e il Coni, la scuola trentina si conferma attenta all’educazione motoria e sportiva”.

Il programma comprende numerosi progetti e include la collaborazione per le attività durante il Festival dello Sport anche prevedendo la partecipazione alle attività organizzate.

Ci sono iniziative come “Giovamuoviti”, sull’attività motoria nella scuola primaria, “l’Alfabetizzazione sportiva” che mira a favorire la diffusione capillare della pratica sportiva, i “Campionati studenteschi” rivolti a tutte le classi di medie e superiori e suddivisi nelle fasi d’istituto e provinciali.

Ancora “Scuola e montagna”, in collaborazione con il Muse e TSM/Accademia della montagna per incrementare l’avvicinamento dei giovani al territorio offrendo l’opportunità di pratiche sportive in ambiente naturale e favorendo lo studio della cultura della montagna e dei suoi valori, e “Hockey su ghiaccio” come manifestazione collegata all’Euregio nelle valli ladine.

La delibera definisce anche le modalità di finanziamento. Per “l’Alfabetizzazione motoria” sono impegnati 211.200 euro, mentre per i progetti “Alfabetizzazione sportiva”, “Campionati studenteschi – fasi di istituto/provinciali”, “Top class” e “Student’s staff” vengono coperti i costi di trasporto per 130.666 euro. Per gli altri progetti il totale delle spese è di 78.000 euro.