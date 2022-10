15 chilometri di follia: rapinatore in fuga ruba 3 auto e uccide un ciclista

Pubblicità

Una mattinata di follia, terrore e scene da far West nella mattinata di ieri sabato 1 ottobre lungo le strade tra le provincie di Vicenza e Treviso.

Un rapinatore, Steve Quintino 19 enne di Riese Pio X, dopo aver rubato le chiavi dell’auto di una anziana a Riese Pio X nel trevigiano ha cominciato una folle corsa lungo la provinciale verso Antivole dove è finito fuori strada una prima volta.

Dopo aver minacciato un conducente, ruba una seconda auto e nella rocambolesca fuga nel centro abitato di San Zenone degli Ezzelini investe uccidendolo un 67 enne, Mario Piva, di Loria che stava viaggiando in bicicletta in compagnia della moglie rimasta fortunatamente illesa all’incrocio della strada provinciale con via Vivaldi davanti alle scuole elementari.

Fuggito senza prestare soccorso al ciclista il ragazzo ha provocato un altro incidente al semaforo di Onè di Fonte nel trevigiano finendo la corsa contro un camion e delle auto, fortunatamente nessuno dei conducenti coinvolti è rimasto ferito.

Ha continuato la sua folle fuga, scappando a piedi, rubando infine un’altra auto. Per farlo ha minacciato una donna, facendola scendere dalla vettura mentre si trovava in coda ferma al semaforo.

Ha sgommato di nuovo verso il centro di Onè di Fonte, ma questa volta è stato intercettato dai Carabinieri che erano sulle sue tracce.

Per nulla intimorito non si è arresto e ha speronato una gazzella dei carabinieri che si è cappottata. Un militare dell’Arma è rimasto ferito.

Finalmente il giovane 19 enne è stato fermato, ammanettato e portato in caserma.

Il ragazzo, apparso alle forze dell’ordine completamente fuori di testa e probabilmente sotto l’effetto di stupefacenti è stato trasportato in ospedale e successivamente tradotto in carcere a disposizione dei magistrati.

Il 19enne dopo l’arresto è stato difeso dai Carabinieri dalla rabbia di alcuni automobilisti coinvolti nella folle fuga del giovane che volevano linciarlo.

Secondo quanto appreso, Quintino risiede da sempre a Riese Pio X. Quanto accaduto ha scosso la comunità dove il giovane è cresciuto e anche il primo cittadino Matteo Guidolin, che ha precisato: “Non conosco personalmente il giovane ma conosco il nucleo familiare, in quanto seguito dal nostro Comune per diversi anni. Ultimamente la famiglia, avendo tutti I figli maggiorenni, era meno seguita“.

“Il papà non è originario di Riese – prosegue il primo cittadino -, mentre la mamma è della zona. Io conosco la famiglia da quando Steve aveva 11 anni. Ovviamente sono molto rattristato per la persona che è deceduta – prosegue Guidolin -, ho parlato con il sindaco di Loria per passare a fare le condoglianze alla famiglia colpita da questo lutto improvviso. Non nego, comunque, che mi dispiace anche per il ragazzo perché credo che alla base del suo comportamento ci sia un disagio, anche se, in questo momento, non mi è dato sapere di che genere. Conoscendo la sua storia, sono ragazzi che hanno vissuto situazioni molto complicate“.