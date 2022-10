Reddito di cittadinanza e i piani di Giorgia Meloni: cosa potrebbe succedere

Pubblicità

Come ormai chiaro che il centrodestra avrà la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento e se Mattarella conferisse a Giorgia Meloni l’incarico di formare il prossimo governo, la leader di Fratelli d’Italia si troverebbe a fare i conti con vari dossier, compreso quello del reddito di cittadinanza.

Quello della sistemazione del reddito di cittadinanza è stata bandiera principale del centrodestra, con la Meloni che nel testo del partito parla di “abolire il Reddito di cittadinanza per introdurre un nuovo strumento che tuteli i soggetti privi di reddito, effettivamente fragili e impossibilitati a lavorare o difficilmente occupabili: disabili, over 60, nuclei familiari con minori a carico”.

Non solo, ma il programma di FdI propone anche per chi è ancora in grado di lavorare, percorsi di potenziamento delle politiche attive del lavoro e formazione. Insomma, nel programma appare piuttosto chiaro che il Reddito di cittadinanza per come lo si è conosciuto finora potrebbe essere destinato a sparire. Stando a quanto riporta l’Ansa, il reddito potrebbe vedere il suo primo taglio con la manovra di autunno. Infatti, sull’agenda del nuovo Governo c’è il taglio delle tasse, utilizzando così i fondi del reddito di cittadinanza per la gestione della misura.

La sostituzione o “abolizione” del reddito di cittadinanza, potrebbe però portare qualche difficoltà al nuovo Governo. A cominciare, dalle istituzioni Europee a cui non piacerebbe la completa abolizione della misura di sostegno. Infatti, Il commissario Ue al lavoro Nicolas Schmit avrebbe invitato a interrogarsi su cosa accadrebbe eliminandolo dall’oggi al domani.

Sempre dall’Unione viene ricordato che un reddito minimo è previsto in tutti gli Stati dell’Ue, sia con sostegni integrativi per chi percepisce meno della soglia necessaria per una vita dignitosa e sia con sussidi ai disoccupati. La partita quindi potrebbe diventare difficile ma sicuramente non impossibile.

