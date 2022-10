Maicol Bertamini Montagni nominato vice comandante dei vigili del fuoco di Arco

Pubblicità

Pubblicità



Si è svolta giovedì 29 settembre la seconda Assemblea del 2022 del Corpo dei Vigili del Fuoco di Arco, all’ordine del giorno alcuni importati argomenti come la designazione del Vice Comandante.

Alla presenza del Sindaco Alessandro Betta e dell’Ispettore Distrettuale Marco Menegatti il Comandante ha aperto l’Assemblea facendo un punto generale della situazione, ivi comprese le preoccupazioni legate al caro bollette che sta pesantemente colpendo il Corpo.

Il punto più atteso è stato sicuramente la designazione del nuovo Vice Comandante; l’Assemblea, con oltre i due terzi delle preferenze, ha eletto Maicol Bertamini Montagni quale successore del Vice Comandante uscente Claudio Zanoni.

Pubblicità Pubblicità

Montagni, attualmente membro dell’organo Direttivo del Corpo in veste di Capo Plotone, ha ricoperto nei suoi 14 anni di appartenenza al Corpo Arcense, anche il ruolo di Capo Squadra. La nuova veste lo vedrà quindi supportare l’attività del Comandante Stefano Bonamico per i prossimi 5 anni.

Da parte del Sindaco, dell’Ispettore Distrettuale, del Comandante e di tutta l’Assemblea un sentito ringraziamento a Zanoni per gli anni prestati come Vice Comandante del Corpo e le più sentite congratulazioni per Montagni per il nuovo incarico.

Nella stessa serata veniva eletto quale Membro Sostenitore il sig. Giovanni Zamboni, ex vigile del fuoco volontario, per il suo costante supporto reso da molti anni al Corpo per la riparazione dei veicoli in dotazione.

Pubblicità Pubblicità



Durante la serata il Comandante ha ricordato l’importante impegno del Corpo previsto per domenica 16 ottobre relativo all’inaugurazione della nuova autobotte. Il programma infatti prevederà la presenza dei vigili presso il centro storico del Comune, con diversi momenti dove i cittadini potranno prendere visione delle nuove attrezzature, in particolare la nuova autobotte, ed altri intrattenimenti per i più piccoli.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità