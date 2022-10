Lavori in vista per il municipio di Predaia a Taio

Pubblicità

Il municipio di Predaia, nella frazione di Taio, sarà interessato da un importante intervento di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda l’aspetto dell’efficientamento energetico.

L’edificio è stato costruito nella metà degli anni ‘80 e nei primi anni Duemila ha visto l’aggiunta del secondo piano e l’ampliamento dell’annessa struttura dedicata all’auditorium.

I lavori in programma riguardano la sostituzione dei serramenti e dell’impianto termico, la realizzazione del cappotto esterno e dell’isolazione, ma è anche previsto un ripensamento degli spazi interni.

Il Comune di Predaia, infatti, è molto più grande rispetto a quello per cui l’edificio era stato progettato e costruito, ovvero quello di Taio, confluito poi, insieme a Coredo, Smarano, Tres e Vervò, nella più estesa realtà amministrativa di Predaia.

A entrare nel dettaglio dell’intervento è l’assessore ai lavori pubblici Mariano Larcher. «Il progetto nasce dal fatto che siamo in attesa di un finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo Locale della Provincia per un intervento alle ex scuole elementari, che nelle nostre intenzioni diventeranno un polo culturale – spiega l’assessore –. La nostra intenzione è quella di spostare lì la biblioteca e di ristrutturare l’attuale municipio che sarà ufficialmente la sede principale del Comune di Predaia».

L’amministrazione comunale conta tra l’altro anche sugli incentivi nazionali Gse (Gestione Servizi Energetici).

«Non vogliamo demolire la struttura perché sarebbe un peccato – aggiunge Larcher – ma cercheremo di ampliare il più possibile gli spazi a disposizione da destinare agli uffici per i nostri 40 dipendenti».

Il progetto preliminare dell’intervento, che prevede una spesa complessiva di 2.220.228,95 euro, di cui 1.594.410,37 euro per lavori a base d’asta e 625.818,58 euro come somme a disposizione dell’amministrazione, è stato approvato in linea tecnica dal Consiglio comunale di Predaia con il voto contrario del gruppo di minoranza.

È il capogruppo Loris Odorizzi a illustrare le motivazioni che hanno spinto la minoranza a votare contro. «Essenzialmente sono due i motivi: in primis il costo, perché parliamo di una cifra importante, soprattutto in questo momento, a cui tra l’altro va aggiunto un milione di euro per lo spostamento della biblioteca nell’edificio delle ex elementari. Secondo noi, poi, manca una programmazione unitaria: andrebbe fatto un ragionamento globale per capire cosa fare con le altre sedi comunali, predisponendo un intervento risolutivo che accentri i servizi».