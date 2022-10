Energia, il programma della Meloni contro i rincari delle bollette: i punti principali

Pubblicità

Sono davvero molti i dossier su cui dovrà lavorare il prossimo Governo molto probabilmente guidato da Giorgia Meloni. Uno su tutti è il tema dell’energia e del caro bollette, spesso al centro della campagna elettorale della leader di Fratelli d’Italia. Stando al programma del partito, viene riportato un capitolo dedicato “all’energia, pulita, sicura e a costi sostenibili”.

Nel dettaglio, viene prevista l’immediata costituzione di un’unità di crisi su caro bollette ed energia. Tra le varie proposte anche quello di un tetto europeo al prezzo del gas per contenere l’importo delle bollette e contrastare le speculazioni. Mossa questa, che dovrà quasi sicuramente scontrarsi con diversi pareri contrari, come quello della Germania.

Nell’agenda Meloni, anche l’ipotesi di separare il prezzo dell’energia elettrica dal prezzo del gas, attraverso una modifica normativa del funzionamento della Borsa unica nazionale dell’energia.

Alla lista si aggiunge, l’obiettivo della massima trasparenza sui prezzi dell’energia, suddividendoli per tipologia produttiva, chiaramente attraverso una riforma dei mercati energetici.

Per quanto riguarda il diretto sostegno ad imprese e famiglie contro il caro bollette, il programma di Giorgia Meloni prevede meccanismo di crediti di imposta e interventi mirati utilizzando le risorse provenienti dagli extra profitti delle società energetiche.

Si parla poi dell’introduzione di “utenze di sussistenza” per chi si trova in difficoltà economica, garantendo un livello minimo di energia anche in caso di morosità.

