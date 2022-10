A.p.s.p. Vannetti: concluso il progetto RAGA22 (Ragazzi & Anziani)

Pubblicità

Sono ventidue i ragazzi che hanno partecipato all’edizione 2022 del progetto di volontariato giovanile estivo RAGA (RAGazzi & Anziani), organizzato dall’A.p.s.p. Clementino Vannetti di Rovereto.

Hanno complessivamente messo a disposizione 2000 ore del proprio tempo, per la precisione 1980, in favore delle persone anziane residenti nelle RSA e utenti del Centro Diurno, gestiti a Rovereto dalla Vannetti.

Hanno svolto durante l’estate attività diverse: dialogare con le persone anziane, accompagnarle in giardino, partecipare insieme a loro alle diverse attività sociali e di animazione, comprese le attività di aiuto nella distribuzione di bevande e di sanificazione.

I giovani volontari sono stati riconvocati ieri nella RSA di via Vannetti per una sobria cerimonia di ringraziamento, la consegna di un attestato di partecipazione e una foto di gruppo.

La Presidente della Vannetti, dott.ssa Daniela Roner, a nome della comunità di residenti, familiari e operatori delle RSA, intervenuta per salutarli, ha sottolineato il valore della loro esperienza di volontariato, della loro presenza a fianco delle persone anziane, nonché l’apprezzamento per i servizi che hanno prestato. Ha inoltre annunciato che l’iniziativa proseguirà con un nuovo progetto sociale, per promuovere la presenza e il servizio dei giovani anche nelle altre stagioni dell’anno.

È intervenuta poi l’Assessore alla cultura, creatività giovanile e innovazione del Comune di Rovereto, dott.ssa Micol Cossali, sottolineando l’importanza del servizio di volontariato come occasione di crescita personale per i giovani e di partecipazione allo sviluppo di relazioni sociali che rendono viva, accogliente e inclusiva la comunità locale.

Il progetto ha richiesto ai ragazzi un impegno di volontariato di 6 ore al giorno, per cinque giorni alla settimana, per tre settimane continuative. L’attività è stata svolta nel periodo dal 20 giugno al 09 settembre 2022. I giovani volontari hanno ricevuto in premio una borsa di studio di 210 euro, finanziata con le donazioni raccolta dalla Vannetti attraverso il Fondo Assistenza Amica.

Grazie al progetto, ogni ragazzo per tre settimane ha dato il meglio di sé, accompagnando e intrattenendo le persone anziane e collaborando nelle attività sociali delle Rsa Vannetti e Kolbe di Rovereto. Il bilancio è quindi positivo sotto ogni riguardo, non ultima la maturità dimostrata dai ragazzi nell’assolvere un compito non certo leggero.

Positivi i giudizi anche da parte dei ragazzi: “Siamo contenti d’aver partecipato attivamente a questa opportunità e aver aiutato nel nostro piccolo i nostri anziani”.

Alcuni dei ragazzi sono già alla loro seconda partecipazione al progetto, altri hanno dichiarato l’interesse a partecipare nuovamente, altri grazie all’esperienza hanno maturato il proprio orientamento professionale nella direzione delle professioni di cura.