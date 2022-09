Violento scontro tra moto e cervo: centauro finisce in ospedale

Pubblicità

Nel primo pomeriggio di ieri, il territorio di Geiselberg in Val Pusteria, si è reso protagonista di un violento incidente tra una moto e un cervo, comparso improvvisamente sulla strada.

L”impatto è stato tale che il motociclista è stato addirittura sbalzato sull’asfalto.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco di Geiselberg e l’ambulanza che ha trasportato il centauro all’ospedale per accertamenti. In intervento anche le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione dell’incidente.

