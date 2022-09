Trattore in difficoltà rischia di ribaltarsi: rapido l’intervento dei vigili del fuoco

Pubblicità

Nella mattinata di oggi, venerdì 30 settembre i Vigili del Fuoco Volontari di Cagnò, sono stati impegnati per il recupero di un trattore che, trovandosi in difficoltà rischiava di ribaltarsi nelle campagne del Paese. Dopo aver recuperato il mezzo, l’operazione si è conclusa dopo circa due ore con le operazioni di messa in sicurezza.

