Professionisti sanitari: firmato l’accordo sulla remunerazione

Nella giornata di ieri la UIL FPL Sanità ha firmato in Apran l’accordo che prevede il conferimento e la remunerazione degli incarichi di Professionista Specialista.

Questo è stato possibile grazie allo stanziamento stabilito dall’art. 14 comma 2 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2016/2018 parte economica da noi sottoscritto.

I destinatari di questo accordo sono i Professionisti Sanitari in possesso di un Master di Primo o secondo livello di cui all’art.3, comma 8, del Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica di data 3 novembre 1999, numero 509 e all’art. 3, comma 9, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca di data 22 ottobre 2004, numero 270 o laurea magistrale pertinente alla funzione specialistica.

I suddetti incarichi possono essere conferiti solo al personale sanitario inquadrato in categoria D compreso il livello economico Ds limitatamente al personale che non svolge funzioni di coordinamento o posizione organizzativa.

L’incarico prevede una durata triennale previa valutazione positiva, l’ammontare dell’incarico è di 2680,00 lordi annui, proporzionato per i lavoratori part time e alla durata della prestazione lavorativa.

La UIL FPL Sanità attraverso una nota esprime «grande soddisfazione per l’avvio di un riconoscimento economico e professionale per la valorizzazione di tutti quei professionisti che in questi anni hanno ampliato il proprio percorso professionale. Il riconoscere più professionalità e competenze arricchisce la qualità nel servizio erogato al fabbisogno di salute al Cittadino. Ora la partita passa in Apss dove in contrattazione decentrata attribuiremo i criteri e le modalità di partecipazione per l’avvio delle selezioni interne».

