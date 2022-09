Pigiama Run 2022: alle 17:00 parte la corsa per aiutare i bambini malati di tumore

Pubblicità

Alle 17:00 di oggi – 30 settembre 2022 – in Piazza delle donne lavoratrici al quartiere Le Albere di Trento avrà inizio la Pigiama Run 2022.

Si tratta di una corsa che si svolgerà in contemporanea in 18 città italiane al fine di manifestare affetto e vicinanza a chi deve stare in pigiama tutto il giorno, perché malato.

“Una corsa per divertirsi e fare sport, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni verranno sostenuti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie, grazie alla rete LILT.​ La Pigiama Run è nata nel 2019 da LILT Milano Monza Brianza e si corre nel mese di settembre perché in tutto il mondo in questo mese si celebra il Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.​” Alla Pigiama Run 2022 di Trento sarà presente anche Yeman Crippa. ISCRIZIONI TRENTO

Contatti: [email protected]; tel. 0461 922733

