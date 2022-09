Nella variazione di Bilancio l’impegno del Comune di Brentonico per Protezione civile e siccità

Pubblicità

Durante l’ultima seduta, il consiglio comunale di Brentonico ha approvato – coi voti favorevoli della maggioranza e l’astensione delle minoranze – una variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e la variazione al Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

Tra i vari punti contenuti nell’ampio provvedimento, due riguardano in particolare il lavoro del Corpo dei vigili del fuoco volontari: per la spesa in parte corrente sono stati stanziati 90 mila euro per finanziare il trasporto dell’acqua potabile, con autobotti, presso i serbatoi comunali a causa del perdurare dell’emergenza idrica che ha messo in sofferenza le sorgenti; per la parte in contro capitale si è previsto il maggiore stanziamento pari a 30.000 euro per integrare i lavori della realizzazione del polo di protezione civile.

L’assessore comunale con delega a Protezione civile e sicurezza, Mauro Mazzurana, (foto) spiega: «I lavori al polo della protezione civile sono già previsti da anni ma è chiaro che la loro realizzazione era messa in crisi dal generalizzato aumento di tutte le materie prime. Quanto al trasporto acqua, va anzitutto detto che la situazione purtroppo non si è ancora normalizzata e che il rifornimento dei serbatoi con autobotti prosegue anche in questi giorni.

Soprattutto nei mesi più critici di questa estate, l’intervento dei Vigili del fuoco volontari è stato fondamentale: non solo ha garantito il costante approvvigionamento di acqua a tutte le utenze, ma ha anche consentito un risparmio per le casse comunali. Se un tale servizio fosse stato interamente affidato a privati, infatti, l’esborso sarebbe stato maggiore. Anche oggi è solo è solo grazie all’impegno dei vigili di Brentonico e Mori, nonché dei dipendenti comunali, che i disagi sono stati minimi per la popolazione. Inoltre la situazione emergenziale permane, per la ridotta capacità delle sorgenti del nostro territorio, e quindi si raccomanda una gestione più accurata dell’acqua da parte di tutti».

I dati del lavoro dei pompieri volontari, dal 30 agosto al 25 settembre – Per la località Lera si sono contati 210 viaggi verso i serbatoi; di questi 35 sono stati effettuati dal Corpo di Mori; 630 ore uomo di lavoro/volontariato; 4mila km percorsi coi camion; 2 milioni e 100mila litri portati. La Polsa è stata servita da operatori privati coadiuvati dall’assistenza degli stessi pompieri volontari. Sono serviti 60 viaggi per 1 milione 980mila litri e 320 ore-uomo.

I dati sono parziali perché in costante divenire e perché l’emergenza idrica è iniziata già a metà luglio.

