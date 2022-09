La macchina del fango della sinistra in azione: Giorgia Meloni denuncia Rula Jebreal

Pubblicità

Pubblicità



Già da lunedì 26 settembre, dopo la schiacciante vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni, la macchina del fango della sinistra ha cominciato a mettere il turbo.

C’è chi è molto preoccupato e annuncia fughe all’estero, chi invoca la resistenza, artisti in subbuglio e chi, invece, cerca di sdrammatizzare e riderci su, con valanghe di reazioni a favore e contrarie.

C’è anche più di un artista che in caso della vittoria della Meloni aveva detto che sarebbe andato a vivere all’estero. Anzi, l’aveva solennemente promesso. Per ora però non vengono segnalate code agli aereporti dei fans di Letta e company.

Pubblicità Pubblicità

Uno che ci ha riso sopra è stato Fiorello che non ha perso l’occasione per deliziare il pubblico che all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma dove ha partecipato all’evento organizzato in memoria del batterista dei Pooh Stefano D’Orazio scomparso due anni fa.

«L’immagine che ricorderò per sempre? – ha detto Fiorello – è quella di Di Maio che fa Dirty Dancing». Quindi un’imitazione di Bruno Vespa: “Sono usciti i primi exit poll. A Roma i cinghiali hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento”.

Molti anche i commenti degli artisti che hanno visto una clamorosa, anche se prevista da mesi, affermazione della destra in Italia. Non si capisce quindi del perché dello stupore.

Pubblicità Pubblicità



In generale notiamo una sinistra sotto shock quasi incredula per il tonfo delle elezioni. C’è anche chi non rinuncia alla “eleganza istituzionale” naturalmente.

Purtroppo c’è chi perdendo la testa scade anche nella diffamazione riportando frasi che Giorgia Meloni non ha mai detto. Ma si sa che le truppe cammellate della sinistra italiana sono anche questo. In questi giorni la regina dei rosiconi è Rula Jebreal, la giornalista palestinese nota per le sue posizioni radicali contro Israele.

È questo il caso della Signora Rula Jebreal che sul suo profilo social ha scritto che Giorgia Meloni ha detto che «i richiedenti asilo sono criminali che vogliono sostituire i cristiani bianchi».

La futura premier italiana ha replicato che la Jebreal «potrà spiegare al giudice quando e dove avrei fatto la dichiarazione che lei mi attribuisce». Avvocati pronti ad entrare in azione insomma.

Giorgia Meloni è anche intervenuta sulla vicenda del padre dopo l’ennesimo articolo di Repubblica atto a screditarla. «Il tatto della stampa italiana che racconta dei guai di mio padre, ma omette nei suoi titoli roboanti un elemento fondamentale. Tutti sanno che mio padre andò via quando avevo poco più di un anno. Tutti sanno che ho scelto di non vederlo piu all’età di undici anni. Tutti sanno che non ho mai più avuto contatti con lui fino alla sua morte. Ma poco importa, se i “buonisti” possono passare come un rullo compressore sulla vita del “mostro”. Evidentemente tra le tante cose che non valgono per me c’è anche il detto “le colpe dei padri non ricadano sui figli».

La storia del padre di Giorgia Meloni è nota ormai da 20 anni. La verità è stata da lei stessa raccontata nel suo libro “Io sono Giorgia”. Ogni altra valutazione sarebbe superflua e inutile e serve solo a gettare fango su chi per questo dolore ha già sofferto. Ma Rula Jebreal e Repubblica hanno deciso deliberatamente di sfruttare questa vicenda personale di Giorgia, vicenda di cui peraltro è essa stessa vittima.