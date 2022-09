Katharsis 2022: si apre la fase autunnale con il violinista Roberto Arnoldi

Pubblicità

Si apre la fase autunnale di Katharsis 2022, stagione di musiche classiche, jazz, contemporanee, organizzata da ARS MODI: a Trento – sabato 1° ottobre 2022 alle ore 18.00 presso la sala SOSAT – arriva Roberto Arnoldi, un giovane ed affermato violinista bergamasco, allievo di Donatella Colombo, Francesco Manara, Enzo Porta, Cristiano Rossi.

Molto appassionato di musica contemporanea, ha eseguito spesso in prima assoluta musiche di importanti compositori viventi, quali N. Arnoldi, U. Bombardelli, D. Koch, D. Anzaghi, F. Vacchi, G. Garbarino, R. Spinosa, C. Galante, A.Talmelli.

Proprio con questo repertorio ha, nel 2016, compiuto il suo debutto discografico, incidendo, per l’etichetta Map Classic, il cd “Music from a parallel world vol.3, New music for violin”, contenente musiche per violino solo di autori contemporanei.

Arnoldi propone un recital per violino solo diviso sostanzialmente in due parti: nella prima viene fatto un “viaggio” storico alla scoperta dei capricci per violino che, partendo dal grandissimo Pietro Antonio Locatelli – importante violinista e compositore bergamasco del periodo barocco, del quale vengono eseguiti i capricci 1, 3 e 4 – che, oltre a richiedere una grande abilità tecnica all’interprete, mostrano la grande sensibilità artistica e musicale del compositore.

Si prosegue poi con Niccolò Paganini (Capricci 16,13,5), l’inventore della cosiddetta tecnica trascendentale che ha rivoluzionato il modo d’intendere la scrittura per violino fino ad allora utilizzata spingendo l’esecutore a virtuosismi mai richiesti prima, arriva fino ai giorni nostri con i capricci 1,2,3,4 di Natale Arnoldi, compositore contemporaneo i cui 6 Capricci per violino solo vogliono “adattare” i virtuosismi paganiniani alla scrittura compositiva contemporanea.

Nella seconda parte viene proposta in prima esecuzione assoluta la “Suite modale” di Edoardo Bruni. Il concerto si conclude con il brano per eccellenza per violino solo: la spettacolare “Ciaccona” di J.S. Bach.

