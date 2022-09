Inflazione alle stelle, la recessione spaventa l’Unione Europea ma Berlino mette sul piatto 200 mld di aiuti

Pubblicità

Pubblicità



Sono diversi i fattori che stanno alimentando una tempesta il cui effetto finale rischia di essere proprio la recessione: dalla crisi energetica, a quella geopolitica fino all’inflazione incontrollata.

Uno scenario che spinge a risposte coordinate a livello internazionale, ma anche la nascita di iniziative di singoli Paesi con l’obiettivo di rilanciare l’economia, proteggendo famiglie ed imprese dai disastrosi effetti dell’inflazione.

A dare l’esempio più virtuoso la Germania che bloccata dai rincari e dalla chiusura del nord stream due a causa dei danni considerati irreparabili del gasdotto, ha spinto il cancelliere Scholz insieme al ministro dell’economia tedesco ad annunciare un fondo da 200 miliardi per la stabilità economica.

Pubblicità Pubblicità

Quello proposto dalla Germania, non è altro che uno scudo che permette a lavoratori, cittadini e imprese di fronteggiare al meglio l’aumento del prezzo del gas. Sulla stessa linea difensiva anche l’Inghilterra che intende mettere sul piatto 60 miliardi di sterline (circa 69 miliardi di euro) da inserire in un piano che tra le altre cose prevede anche tagli di tasse a vantaggio delle fasce più ricche.

Insomma, in attesa di decisioni internazionali coordina, i singoli Paesi cominciano a muoversi per proteggere i risparmi dei propri cittadini, anche se spesso le singole mosse non sono viste di buon occhio dagli istituti internazionali.

Pubblicità Pubblicità