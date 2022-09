Giulia Torelli: siamo finiti in un mondo di sciacalli

Pubblicità

Egregio Direttore

Anch’io la penso esattamente come il signor Adriano Bertolasi. Anzi mi meraviglio di non vedere in qualche procura italiana un fascicolo aperto per questa super influencer dai neuroni a dir poco in disordine.

Che pena mi fanno certi personaggi senza il minimo rispetto per coloro che con sacrifici hanno a loro preparato questo mondo di comodità e a causa di qualche “mela molto marcia” vengano messi alla gogna.

Mi auguro solo che le persone intelligenti non prendano nemmeno in considerazione certe affermazioni di questi soggetti a caccia di “notorietà” per altro bene retribuita. In che mondo di “Sciacalli” siamo finiti. (qui il video delle dichiarazioni di Giulia Torelli)

Walter Valentini – Trento

