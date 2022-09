Femminicidio Merano, Cassazione conferma 30 anni di carcere a Beutel

Pubblicità

Pubblicità



Il ricorso presentato dagli avvocati difensori di Johannes Beutel, l’austriaco che nel 2018 uccise con 43 coltellate la moglie Alexandra nella loro casa di Merano (qui articolo), è stato respinto dalla Cassazione.

Quindi, Beutel è stato definitivamente condannato in primo e in secondo grado alla pena di 30 di reclusione, il massimo consentito attraverso il rito abbreviato per il reato di omicidio volontario aggravato.

In principio, la difesa aveva contestato l’aggravante della crudeltà, auspicando in una condanna più lieve, ma è stato respinto. Non solo, oltre alla pena di 30 anni, Beutel dovrà pagare l’intero ammontare delle spese processuali.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità