Dal Giappone a Ville d’Anaunia: il video della youtuber Eriko Kawasaki tra bellezze e delizie nonese

«La creazione di un’identità culturale e turistica come Ville d’Anaunia passa anche dal farsi raccontare dagli occhi di coloro che ci incontrano».

È questo il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Samuel Valentini, che ha dato avvio a un innovativo progetto di promozione turistica.

A raccontare il territorio delle Ville, stavolta è la famosa youtuber Eriko Kawasaki (sono oltre 200 mila gli iscritti nei suoi due canali), giunta dal Giappone in Val di Non per entrare in contatto con la cultura, le tradizioni, le specialità culinarie di un mondo così diverso dal suo.

E per conoscere i tesori locali come il Lago di Tovel e Castel Valer, i suoi aspetti caratteristici, come, neanche a dirlo, la coltivazione della mela, e quelli più curiosi come la figura e il ruolo del sindaco.

«In questo contesto turistico è iniziata una collaborazione fra il Comune di Ville d’Anaunia e una serie di talentuosi artisti che, nella massima libertà creativa, vanno alla scoperta del nostro territorio – spiega il primo cittadino Samuel Valentini –. Dopo il video di Andrea Lorenzon (qui l’articolo), che ha riscosso un ottimo successo e che ha già fatto arrivare alcuni gruppi di persone qui da noi, scopriamo ora il racconto di Eriko, pensato per un pubblico turistico giapponese, che si concentra sulle peculiarità di Ville d’Anaunia e sulle differenze culturali che contraddistinguono il nostro Paese, e quindi anche l’amministrazione locale, rispetto al Giappone».

Particolarmente vivaci e capaci di catturare l’attenzione, all’interno del video (visibile su Youtube al link https://www.youtube.com/watch?v=Mb_V8Xh7Cdk) sono i dialoghi che passano dall’italiano al giapponese con grande semplicità.

Per rendere semplice e immediata la comprensione, ogni intervento è sottotitolato (quando si sente parlare italiano compaiono i sottotitoli in giapponese e viceversa), il ritmo è incalzante e il montaggio e la scelta delle immagini capaci di strappare sorrisi.

Ad oggi il filmato ha quasi raggiunto le 2.500 visualizzazioni su Youtube, con l’auspicio che possa essere visto da tante persone nel Paese del Sol Levante. E che le spinga a scegliere Ville d’Anaunia come prossima meta per le vacanze.

