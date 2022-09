Da domani viabilità stravolta per il Trento Running Festival

Pubblicità

Pubblicità



In occasione del Trento Running Festival in programma questo fine settimana numerose strade del centro città e zone limitrofe – da via Maccani fino alla zona delle Ghiaie, viale Verona e via Degasperi – saranno chiuse al transito veicolare. Ecco tutti i divieti in dettaglio.

Per lo svolgimento del “75° Giro al Sas” il transito sarà vietato nella giornata di sabato 1 ottobre dalle ore 14.30 alle 20 circa lungo tutto il percorso di gara e precisamente nelle seguenti vie e piazze: piazza Duomo (dove è prevista la partenza), via Garibaldi, via Dordi, piazza A. Vittoria, piazza Erbe, via Mantova, largo Carducci, via S. Pietro, via Manci, via Belenzani, piazza Duomo (arrivo).

Per lo svolgimento dell’undicesima edizione della Trento Half Marathon, nella giornata di domenica 2 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 è previsto il divieto di transito veicolare nel seguente percorso: piazza Dante, via Torre Vanga, via Prepositura, via Rosmini, via Giusti, Largo Prati, via Muredei, via Degasperi, via Jedin, via Sanseverino, via Monte Baldo, corso Lavoro e Scienza, via Sanseverino, Lung’Adige Monte Grappa, via Brescia, ponte San Lorenzo, lung’Adige Apuleio, via Druso, ponte San Giorgio, lung’Adige Leopardi, via Busetti, corso Buonarotti, via Antonio da Trento, via Scopoli, via Morone, corso Degli Alpini, via Maccani, via Schmidt, via Senesi, via Lavisotto, via Fratelli Fontana, piazza Centa, via Petrarca, via Romagnosi, via Vannetti, piazza Dante, via Torre Verde, piazza Raffaello Sanzio, via Bernardo Clesio, via dei Ventuno, via Ferruccio, piazza Venezia, largo Porta Nuova, via Francesco d’Assisi, largo Pigarelli, piazza Fiera, via S. Giovanni Bosco, via Piave, Corso 3 Novembre, ponte Cavalleggeri, viale Verona, via Fermi, via Degasperi, via Bartali, via Fersina, strada retrostante il Palatrento, sottopasso ferrovia, via Fermi, via Degasperi, via Ghiaie, via Monte Baldo, largo Prati, via Giusti, via Rosmini, via del Travai, piazza Fiera, via Mazzini, via San Vigilio, via Garibaldi, via Dordi, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Roma, via Belenzani, Piazza Duomo.

Pubblicità Pubblicità

Sempre nella giornata di domenica 2 ottobre, dalle ore 10.05 alle ore 12, per lo svolgimento del “Quarter Marathon” sarà vietato il transito veicolare nel seguente percorso: piazza Dante, via Torre Vanga, via Prepositura, via Rosmini, via Giusti, largo Prati, via Muredei, via Degasperi, via Jedin, via Sanseverino, via Monte Baldo, corso Lavoro e Scienza, via Sanseverino, lung’Adige Monte Grappa, via Brescia, ponte San Lorenzo, lung’Adige Apuleio, via Druso, ponte San Giorgio, lung’Adige Leopardi, via Busetti, corso Buonarotti, via Antonio Da Trento, via Scopoli, via Morone, corso Degli Alpini, via Maccani, via Senesi, via Lavisotto, via F.lli Fontana, piazza Centa, via Petrarca, via Romagnosi, via Vannetti, piazza Dante, via Torre Vanga, via Pozzo, via Orfane, via Cavour, piazza Duomo.

Per lo svolgimento della “Happy family run” è vietato il transito veicolare nella giornata di domenica 2 ottobre dalle ore 10.10 alle ore 12 nel seguente percorso: piazza Dante, via Torre Vanga, via Prepositura, via Rosmini, via Giusti, largo Prati, via Muredei, via Degasperi, via Jedin, via Sanseverino, via Monte Baldo, corso Lavoro e Scienza, Sanseverino, lung’Adige Monte Grappa, cavalcavia San Lorenzo, via Pozzo, via Delle Orfane, via Cavour, piazza Duomo.

Inoltre saranno vietate la sosta e la fermata (anche per autobus urbani e taxi) in piazza Dante (dalle 22 del primo ottobre alle 14 del 2 ottobre), in via Lavisotto dall’incrocio con via F.lli Fontana dalle ore 00 alle ore 13 del 2 ottobre), in via Stoppani a destra dalle ore 00 fino alle 13 del 2 ottobre, in via Giusti fronte civici 41, 43, 45 e 47 dalle ore 00 fino alle 13 del 2 ottobre, in largo Pigarelli negli spazi dedicati ai motocicli dalle ore 00 fino alle ore 13 del 2 ottobre, al Centro Sportivo Ghiaie, strada interna aree spogliatoi rugby dalle ore 00 alle 13 del 2 ottobre (in accordo con Asis compresa l’apertura delle stanghe della strada interna), in piazza Fiera davanti la Curia dalle ore 00 del 30 settembre fino alle ore 24 del 2 ottobre, in via Mazzini dalle ore 00 del 2 ottobre fino alle ore 13 del 3 ottobre.

Pubblicità Pubblicità



Sosta e fermata sono vietate anche sul percorso del Giro al Sas: piazza Duomo, via Garibaldi, via Dordi, piazza Vittoria, piazza delle Erbe, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Belenzani dalle ore 10 del 1 ottobre fino alle ore 18 del 2 ottobre. Divieto di sosta e fermata inoltre in piazza Santa Maria Maggiore tra il civico 20 e il civico 25 dalle ore 7 del 29 settembre fino alle 19 del 2 ottobre, nel piazzale ex Sit in via Canestrini dalle 7 del 1 ottobre fino alle ore 16 del 2 ottobre, in via Belenzani, via Manci, via San Pietro, via Mantova, via Dordi, via Garibaldi per posizionare e rimuovere le transenne dalle ore 16 del 29 settembre fino alle 24 del 3 ottobre.

Infine, è vietato il transito veicolare in piazza Duomo e in via Belenzani, nel tratto compreso tra il civico 33/1 e piazza Duomo, a partire dalle ore 10 del 1 ottobre fino alle ore 18 del 2 ottobre.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità