Criptovalute emergenti: facciamo il punto sulle nuove monete digitali del momento

Le criptovalute sono sicuramente uno degli asset che sta destando maggior interesse in questo periodo caratterizzato da una notevole instabilità dei mercati finanziari.

Analisti e investitori sono molto attenti in particolare nel valutare le caratteristiche delle cosiddette criptovalute emergenti, ovvero le monete digitali di recente emissione e di ultimissima generazione.

Queste infatti spesso presentano un ottimo potenziale di crescita, almeno sulla carta, che dipende dalla bontà del progetto e dal grado di coinvolgimento che riesce ad ottenere negli investitori.

In alcuni casi possono essere definite criptovalute emergenti anche dei crypto token rimasti stabili per un periodo di tempo dopo la loro emissione e in grado poi di crescere a partire da un certo momento, fino al punto di essere maggiormente conosciute e per questo inserite all’interno di uno degli exchange di criptovalute più famosi.

La valutazione delle novità del settore è importante per chi usa le valute virtuali per investire, in quanto questo ambito è molto dinamico e caratterizzato spesso da nuovi progetti.

Le nuove monete digitali del momento – Per capire quali siano le crypto emergenti migliori e più performanti un aiuto arriva dall’approfondimento dedicato presente su Guidatradingonline.net, portale specializzato negli investimenti digitali dove trovare tutte le informazioni necessarie per conoscere il funzionamento dei mercati finanziari. Tra le nuove monete digitali di questo periodo alcune di quelle segnalate dagli esperti per il loro elevatissimo grado di interesse sono: Avalanche (AVAX), Uniswap (UNI), Enjin Coin, AAVE, Decentraland (MANA), Solana (SOL), Sushiswap (SUSHI), Ankr.

Avalanche (AVAX) si basa su una blockchain molto elaborata, sviluppata con lo scopo di poter essere impiegata nei processi di Finanza Decentralizzata. Il suo network è sicuramente interessante perché considerato particolarmente potente e può essere impiegato anche come supporto agli NFT. Uniswap rappresenta un altro progetto potenzialmente valido che prevede la possibilità di scambiare token creati con il protocollo Ethereum, con l’applicazione di commissioni molto contenute e con tempi strettissimi.

Ejin ha invece un progetto molto dinamico, in quanto è il token usato nel mondo degli NFT e dei videogiochi. Il suo utilizzo è già molto diffuso in Asia e in totale riesce a coinvolgere già più di 20 milioni di gamer. Sicuramente merita di essere segnalato anche AAVE, un sistema di crypto finanziamento basato sulla possibilità di ottenere prestiti in criptovalute, con le varie fasi che vengono gestite da un algoritmo. Decentraland (MANA) è un nome che circola da tempo tra le crypto emergenti ma continua ad essere un token legato al mondo “game” che ha ottime possibilità di crescere con lo sviluppo del metaverso.

Altre crypto e informazioni utili – Sono sicuramente da segnalare anche Solana, Sushiswap e Ankr che sono abbastanza conosciute dagli appassionati del settore. Solana ha un progetto interessante e un sistema in grado di processare tantissime operazioni in un singolo secondo, Sushiswap è basato sullo scambio automatico e decentralizzato dei token, mentre Ankr è un ponte di transito a basso costo per le transazioni operate con crypto differenti.

Per valutare una criptovaluta, sia affermata che emergente, è sempre importantissimo tenere in considerazione l’alta volatilità di questo asset che può rappresentare un fattore di rischio ma anche un aspetto dal potenziale interessante. E’ poi utile effettuare una stima delle prospettive di crescita di una criptovaluta e il fatto che questa sia più o meno legata ad un sistema commerciale rilevante. Il management che la guida dovrebbe inoltre risultare affidabile e in grado di sviluppare un progetto in maniera interessante.

Infine è indispensabile anche adottare una buona strategia, basata su un’opportuna diversificazione e sulla necessità di contenere il grado di rischio (non concentrandosi mai su una o due crypto soltanto). Può essere utile anche impostare degli stop loss che consentono all’investitore di stabilire in anticipo la cifra massima che è disposto a perdere con ogni posizione, nel caso in cui le operazioni non andassero nella maniera sperata.