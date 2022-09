Carro raccolta recuperato dai Vigili del Fuoco tra i meleti di Segno

Pubblicità

È stato necessario l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco volontari di Taio nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 29 settembre poco dopo le 13.30, per recuperare un carro raccolta tra i meleti di Segno.

Per cause ancora da chiarire, il mezzo agricolo, a bordo del quale non vi era fortunatamente nessuno, si è messo in moto, è sceso lungo una rampa ed è finito nel prato coltivato sottostante, danneggiando una trentina di meli.

Sul posto, come detto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Taio, che hanno messo in sicurezza l’area e recuperato il mezzo.

