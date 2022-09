Attacco kamikaze in una scuola a Kabul, almeno 20 i morti e decine di feriti: sullo sfondo lo scottante tema istruzione

Pubblicità

Il bilancio non è ancora confermato, ma si parla di decine di morti e feriti. Questo l’esito di un attacco kamikaze avvenuto in un centro educativo a Kabul dove, stando alle prime informazioni, un aggressore avrebbe sparato alla guardia dell’istituto, per poi prendere d’assalto la scuola, facendo detonare tra gli studenti la cintura esplosiva.

Secondo la polizia, si è trattato di un chiaro attacco suicida. Nel centro educativo gli studenti stavano preparando gli esami di ammissione all’università e, secondo fonti di stampa, erano presenti almeno 150 studenti.

Un’attacco che fa pensare al tema istruzione che in Afghanistan rimane ancora piuttosto discusso. I Talebani infatti, impediscono alle ragazze di tornare a frequentare la scuola secondaria, mentre anche lo Stato Islamico si schiera contro l’istruzione di donne e ragazze.

