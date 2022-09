A Lavis torna la “Giornata ecologica”

Pubblicità

Fervono i preparativi a Lavis per la “Giornata ecologica”, che si terrà sabato 8 ottobre 2022.

Al mattino è in programma la raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale per “Puliamo il mondo” in collaborazione con “Legambiente”.

Il ritrovo è previsto per le 9.30 in Piazzale Stolcis (al parcheggio della stazione Trento-Malé di Lavis).

L’attività proseguirà fino a mezzogiorno, per poi lasciare spazio, a partire dalle 14.30 a “Colora il mondo”, con la piazzetta degli Alpini che ospiterà la mostra e la premiazione del secondo concorso di disegno a tema ambientale.

A seguire ci sarà la proiezione del film “Lorax – Il guardiano della foresta” all’auditorium comunale.

«Partecipiamo numerosi per prenderci cura del nostro ambiente!» è il messaggio lanciato dagli organizzatori.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito comunale di Lavis www.comune.lavis.tn.it

