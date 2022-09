Tragico schianto in Valcamonica: muore la trentina Ivonne Paternoster, ferito il marito

Pubblicità

Il drammatico incidente stradale sulle strade della Valcamonica nel bresciano è accaduto nel pomeriggio di ieri mercoledì 28 settembre intorno alle 14:30 lungo la strada statale 42 del tonale nel territorio comunale di Breno poco fuori l’ingresso della galleria Minerva.

A perdere la vita nel tragico incidente è stata Ivonne Paternoster, 65 anni, che si è spenta al pronto soccorso dell’ospedale di Esine, in provincia di Brescia. La donna, originaria di Vigo di Ton e residente a Mezzana in val di Sole, viaggiava sull’Audi guidata dal marito, Sergio Redolfi

L’Audi con a bordo la coppia trentina stava procedendo verso l’alta valle, quando per cause ancora da capire ha invaso la corsia opposta centrando frontalmente un furgone condotto da 50 enne di nazionalità ghanese che stava sopraggiungendo. Il tragico impatto ha coinvolto anche una terza auto, una Ford con a bordo una donna 59 enne che non ha potuto far nulla per evitare lo scontro.

La coppia stava rientrando dalla Lombardia dopo aver accompagnato un’amica all’aeroporto che partiva per le vacanze.

In maniera massiccia sono giunti i soccorsi sanitari di Areu con quattro ambulanze e l’auto medica per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte.

Per liberare i 5 feriti dalle lamiere delle vetture coinvolte sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Breno e Darfo Boario che hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche per liberare i feriti dalle lamiere contorte.

La più grave è apparsa la donna trentina 65 enne che seduta sul sedile del passeggero è stata trasportata in gravissime condizioni nel vicino ospedale di Esine dove purtroppo la donna è deceduta poco dopo il ricovero nonostante il tentativo dei medici di salvarle la vita, troppo gravi le ferite riportate.

Meno gravi le condizioni del marito, con varie fratture alle gambe, e degli altri due conducenti che sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure del caso.

A compiere i rilievi di legge e ricostruire l’intera dinamica è intervenuta la polizia stradale di Darfo Boario Terme.

Ivonne Paternoster era originaria di Ton e si era trasferita in val di Sole dopo il matrimonio. Lascia i fratelli Alberto, Silvano e Walter e la sorella Claudia.

Purtroppo la vita di Ivonne in passato era stata costellata da drammi. Nell’ aprile 2021 aveva pianto la morte del cugino Andrea Paternoster, noto apicoltore della valle e quella una nipotina tragicamente scomparsa.

Ivonne Paternoster per molti anni aveva lavorato presso l’hotel Ravelli e aveva gestito anche un ristorante a Marilleva insieme al marito.