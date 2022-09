Sospetta aggressione di un infermiere ad una paziente. I Carabinieri si presentano all’ospedale di Borgo

Pubblicità

Il caso è stato raccontato da una ragazza ricoverata all’ospedale san Lorenzo di Borgo Valsugana e va approfondito per il momento senza nessun giudizio oppure processo sommario nel merito.

Il racconto deve essere arrivato anche alle orecchie del comando dei Carabinieri di Borgo che stamane si sono presentati alla porta della dottoressa Pozzi per chiedere informazioni e approfondire il racconto della ragazza.

La ragazza, sotto shock ma molto lucida, ha raccontato di essere stata schiaffeggiata e presa per il collo in modo molto violento da un infermiere.

Il fattaccio sarebbe successo martedì 27 settembre mentre l’infermiere tentava di sedare la ragazza.

Un testimone, presente nel corridoio, avrebbe dapprima sentito le grida della ragazza e poi i commenti degli altri infermieri che la deridevano. Quest’ultimo, se risultasse veritiero, sarebbe un comportamento ancora più grave dell’aggressione stessa.

La ragazza seppur molto debole e provata, è riuscita a farsi delle foto che testimoniano delle abrasioni sul collo. (foto)

Abbiamo fatto vedere le fotografie ad un medico che ci ha confermato che alcuni segni potrebbero essere stati provocati dalla pressione del pollice per cercare la vena dove inserire una ipotetica siringa. E qui quindi tutto bene. Altre abrasioni invece sarebbero frutto di una stretta con le mani. Incomprensibile per un infermiere che deve sedare un paziente.

L’impressione è che forse qualcosa di poco chiaro sia successo, forse in un momento convulso e di nervosismo. La ragazza aggredita ha inviato subito le foto e una protesta via email all’azienda sanitaria che ad oggi però non si era ancora mossa per capire cosa fosse successo.

Lo hanno fatto subito invece i Carabinieri, dimostrando sensibilità ed efficienza. Nei prossimi giorni la ragazza ha confermato che probabilmente sporgerà denuncia. I militari intanto hanno aperto un fascicolo d’indagine come atto dovuto.