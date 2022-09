Rischio danni permanenti per il gasdotto Nord Stream: continua lo scambio di accuse e l’Europa annuncia nuove sanzioni

Pubblicità

Da tre sarebbero diventate quattro le falle lungo i gasdotti Nord Stream 1 e 2, in cui nel mar Baltico, transita il gas russo verso l’Europa, ora interrotto. Stando a quanto riferiscono le agenzie di sicurezza tedesche, i danni sono probabilmente irreversibili. Ormai tutti convergono sul fatto che quanto accaduto non sia un incidente, ma un sabotaggio, un atto deliberato.

Lo dice anche l’Alto Commissario per la Politica Estera dell’Unione Europea, Borrell. Al contrario, la linea di Mosca dichiara i sospetti come assurdi, tanto che il Cremlino accusa Ucraina e Stati Uniti e si dice pronta ad aprire un’indagine congiunta.

Mentre lo scambio di accuse continua, l’Europa discute sull’ottavo pacchetto di sanzioni per Mosca, oltre che a studiare una nuova politica dei costi dell’energia.

La Commissione, infatti, sta preparando un documento su cui nelle prossime ore discuteranno i Ministri, dicendosi pronta anche a separare i costi di gas e luce, con un tetto massimo al prezzo del gas per produrre elettricità.

La proposta di un price cap sarà probabilmente solo per il gas russo e non come chiesto da Francia e Italia a tutti fornitori. Secondo la Germania, infatti, un price cap generalizzato rischierebbe di ridurre i flussi da fornitori alternativi.

