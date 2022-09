Rincari e effetti per i servizi di assistenza, Segnana ha incontrato U.P.I.P.A e Spes

Pubblicità

Il tema dei rincari delle tariffe energetiche e dell’inflazione innescata dall’aumento dei costi di materie e servizi – con gli effetti che si sono generati anche nell’ambito delle Rsa – è stato oggetto dell’incontro che si è tenuto questa mattina presso il palazzo della Provincia tra l’assessore alla salute Stefania Segnana e i rappresentanti di U.P.I.P.A e Spes.

Alla riunione hanno partecipato anche il dirigente generale del Dipartimento Salute e politiche sociali, Giancarlo Ruscitti, e il dirigente generale dell’Umst per l’innovazione nei settori energia e telecomunicazioni, Paolo Simonetti.

Durante l’incontro si è parlato dunque dell’aumento dei costi che le strutture stanno sopportando e di come far fronte ad una situazione complessa e in evoluzione. Il confronto si è focalizzato in particolare sulle possibilità di intervenire – anche con risorse dedicate e il supporto della Provincia – per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e l’organizzazione dei servizi di assistenza e cura.

L’assessore Segnana ha sottolineato che in questo momento si sta componendo un quadro generale della situazione e dei bisogni, in vista della predisposizione della prossima manovra di bilancio.

“Stiamo raccogliendo le varie esigenze espresse dalle realtà che a livello territoriale si occupano di assistenza socio sanitaria al fine di definire una mappatura dei bisogni finanziari a sostegno” ha precisato l’assessore Segnana che si è impegnata a portare all’attenzione della Giunta provinciale i temi oggetto dell’incontro e le possibilità di intervento sulle quali si sta lavorando e per le quali proseguirà il confronto con i rappresentanti del settore.

Il dottor Ruscitti ha ricordato inoltre che si sta predisponendo una norma che, in materia di aiuti economici, consentirebbe di estendere al settore delle Rsa i sostegni economici attribuiti in risposta al rincaro delle bollette. “Per intervenire – ha aggiunto – servirà verificare puntualmente l’entità dei maggiori costi in capo al settore suddivisi per ciascuna struttura”.

Dai rappresentanti di U.P.I.P.A e Spes è stata espressa preoccupazione per l’aumento dei costi energetici e di quelli di beni e servizi anche alla luce dell’inflazione.

L’ingegner Simonetti ha ricordato infine che alle strutture del settore pubblico provinciale sono state date indicazioni precise su come agire e comportarsi per migliorare il risparmio energetico nell’ottica di mantenere comunque i livelli di comfort all’interno delle strutture che ospitano persone fragili e anziani.

