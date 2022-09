Pubblicato il bando di gara per la piscina 3/tre a Madonna di Campiglio

Pubblicità

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha pubblicato il bando di gara telematica per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma della piscina 3/tre a Madonna di Campiglio.

La procedura è svolta su delega del Comune di Pinzolo. Il bando prevede una procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo a base di gara di 5.599.659,84 euro.

“Si tratta di un intervento importante per il turismo e per la comunità dell’intera val Rendena e di questa parte di Trentino”, sottolineano il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale a turismo e sport Roberto Failoni, che ricordano la valenza della collaborazione con gli enti locali e il supporto fornito dalla pubblica amministrazione provinciale alle iniziative del territorio.

Una sinergia utile per far avanzare gli investimenti pubblici e i progetti condivisi con l’intento di dare risposte a livello economico e sociale e di servizi alla comunità.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 22 novembre 2022. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 810 giorni naturali consecutivi.

