Paura in centro città a Trento, ragazza 23 enne urtata da un autobus finisce al santa Chiara

L’incidente stradale è successo nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 settembre, pochi minuti dopo le 17:00 nel centro cittadino del capoluogo lungo via Santa Croce all’altezza della birreria Pedavena nei pressi di Piazza Fiera.

La ragazza 23 enne stava camminando reggendo la sua bicicletta quando per evitare alcuni pedoni è scesa dal marciapiede proprio nel momento in cui stava transitando un bus della Trentino trasporti.

L’autista dell’autobus, che per fortuna stava transitando a bassa velocità, non ha potuto far nulla per evitarla. Dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti la ragazza visibilmente sotto shock è stata trasferita da un’ambulanza della Croce Rossa al santa Chiara di Trento. Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio trentino le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

