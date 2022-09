Nuova inquietante gaffe di Biden. «Jackie, dove sei?», ma la deputata è morta in agosto

Pubblicità

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per una gaffe.

Questa volta l’inquilino della Casa Bianca ha chiesto, durante un intervento a una conferenza sull’obesità e l’insicurezza alimentare, dov’era Jackie Walorski, deputata repubblicana dell’Indiana. Peccato che la Walorski, molto impegnata nella lotta alla malnutrizione era morta lo scorso agosto in un incidente stradale.

“Jackie, dove sei? Dov’e’ Jackie?”, ha affermato Biden credendo che fosse presente nella sala, lasciando attonite le persone presenti in sala. Biden era al corrente della sua scomparsa, dato che la Casa Bianca aveva diramato una nota, nel giorno dell’incidente, in cui si leggeva che Biden era “scioccato e rattristato” per la morte improvvisa. Biden “pensava intensamente a lei” in quel momento, ha detto ai cronisti la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, cercando di giustificare il presidente, ma senza grandi risultati.

