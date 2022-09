Muore dopo due settimane dall’incidente alla Rocchetta, la vittima è il 69 enne Massimo Dal Ri

Pubblicità

Nel reparto di terapia intensiva dove era ricoverato da circa due settimane, i medici hanno fatto tutto il possibile per cercare di salvare la vita a Massimo Dal Ri, il 69 enne rimasto coinvolto in un terribile incidente mentre era in sella alla sua Moto.

Lo scorso 11 settembre, mentre guidava in direzione sud verso Mezzolombardo, Dal Ri è stato centrato in pieno da una vettura che stava rientrando in strada (la ss 43) in località Rocchetta.

L’uomo – originario di Nanno ma residente da anni a Villazzano – da questo incidente non si è più ripreso: portato in gravi condizioni al Santa Chiara di Trento, non si è più risvegliato dal coma in cui era sprofondato a causa dei traumi riportati nello schianto.

Il 69 enne si è spento un paio di giorni fa al Santa Chiara. Lascia la moglie, Beatrice e due figli, Michele e Alessandra.

Dal Ri verrà ricordato come una persona buona, affidabile, dalla passione per le moto e per le percussioni. Aveva suonato come batterista in vari gruppi musicali della Val di Non in particolare nella band “Anima del suono” una delle prime formazioni degli anni 70. Il funerale si terrà domani pomeriggio alle 14:30 nella chiesa di San Biagio a Nanno. Sarà presente anche il coro parrocchiale di Villazzano.

Per quanto riguarda l‘incidente che lo ha visto coinvolto lo scorso 11 settembre, sono ancora in corso gli accertamenti da parte di chi di dovere.

