L’ISS ha catturato il momento in cui l’Uragano Ian si è abbattuto ieri su Cuba e Florida «IL VIDEO»

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS), nel giorno in cui Samatha Cristofoletti ha ufficialmente iniziato a vestire il ruolo di comandante della Stazione (QUI link), ha immortalato ieri in un video – poi pubblicato e diffuso dalla NASA – il momento in cui l’Uragano Ian si avvicina a Cuba (rimasta poi senza corrente) e alla Florida.

Il Golfo è stato violentemente colpito dall’Uragano: ieri – secondo quanto ha riferito il National Hurricane Center – Ian ha toccato Cayo Costa (vicino Fort Meyers) in veste di Uragano di categoria 4, con venti fino a 241 km/h e piogge torrenziali, appena al di sotto della categoria 5 della Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale.

Nella giornata di giovedì, Ian ha perso potenza ma ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione davvero impressionante. Alcune zone della Florida sono state completamente allagate; le strade si sono tramutate in fiumi; le barche sono state portate via dall’acqua; zone isolate; alcune abitazioni sono state completamente spazzate via.

Le tv americane hanno trasmesso immagini apocalittiche. Lo stato di emergenza, oltre che in Florida, è stato dichiarato anche in Georgia, Virginia e South Carolina.

Questa mattina, Ian ha perso ulteriormente potenza ed è stato classificato non più come uragano ma come tempesta tropicale.

