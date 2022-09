La Giornata dei Musei dell’Euregio 2022 si è tenuta ad Heinfels, nel Tirolo

Pubblicità

Pubblicità



Oltre 130 partecipanti provenienti da Tirolo, Alto Adige e Trentino si sono confrontati ieri, mercoledì 28 settembre, in occasione della Giornata dei Musei dell’Euregio 2022 sul tema “Musei e patrimonio architettonico“.

Dal 2010, infatti, i professionisti dei musei si incontrano per uno scambio annuale; per il nostro territorio erano presenti il direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige Armando Tomasi e una nutrita rappresentanza di operatori museali trentini (da Fondazione museo civico di Rovereto, Museo della guerra di Rovereto, Museo della scuola di Pergine Valsugana, MUSE, Fondazione Museo storico del Trentino, Istituto culturale mòcheno di Palù del Fersina, Museo del paracarro di Canezza di Pergine Valsugana, Museo diocesano tridentino, Fondazione trentina A. Degasperi, MAG di Riva del Garda, Base tuono di Folgaria, Palazzo della Magnifica comunità di Fiemme di Cavalese, Istituto culturale ladino Sèn Jan di Fassa).

Tomasi ha portato il saluto dell’assessore alla cultura della provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti, che ha voluto sottolineare come l’occasione di Heinfels abbia rappresentato “una preziosa opportunità di incontro, confronto, aggiornamento e scambio di esperienze e conoscenze, che contribuiscono alla crescita comune, in un’ottica di collaborazione che auspichiamo sempre più intensa e proficua.” Qui l’intervista.

Pubblicità Pubblicità

“L’Anno museale 2021 dell’Euregio ha dimostrato in modo impressionante che la cooperazione transfrontaliera nel settore museale non è uno slogan vuoto, ma una pratica vissuta. Vogliamo rafforzare e ampliare continuamente questa cooperazione“, ha commentato l’assessore regionale alla Cultura Beate Palfrader.

“In tempi di crisi, i musei sono più importanti che mai per la nostra società, come istituzioni culturali ed educative e come luoghi di incontro e di discussione su temi di attualità. I musei non sono solo la memoria della regione, ma affrontano anche temi rilevanti per il nostro presente e futuro e danno forma alla coesistenza nella regione europea.”

Il governatore Arno Kompatscher, assessore provinciale ai musei, ha sottolineato l’importanza dei musei come istituzioni educative di altissimo livello: “Lo stimolante scambio tra esperti museali nella Regione europea contribuisce all’ulteriore sviluppo dei musei nel senso della loro missione educativa, al fine di mantenere il loro alto livello.

Pubblicità Pubblicità



L’Anno museale 2021 dell’Euregio su trasporti-transiti-mobilità ci ha dimostrato che la cooperazione transfrontaliera tra musei apre nuove e complete prospettive sulla storia e sugli sviluppi. Ciò consente di affrontare in modo approfondito argomenti specifici e fornisce preziose basi per la ricerca di soluzioni“. Qui l’intervista.

L’evento si è concentrato sulle iniziative di successo per la conservazione del patrimonio architettonico dell’intera regione europea. Ne sono un esempio il Museum im Grünen Haus di Reutte, il Museo Storico Italiano della Guerra in Trentino e il Museum Gherdeina in Alto Adige. Inoltre, i partecipanti hanno visitato il Castello di Heinfels, esempio straordinario di rivitalizzazione e musealizzazione di un edificio storico in Tirolo.

Nel corso della Giornata è stata distribuita ai presenti anche la Carta dei musei dell’Euregio. Lanciata dal Trentino in occasione della Giornata dei Musei dell’Euregio 2020, la Carta era stata presentata per la prima volta in Alto Adige ed è il risultato di un lavoro congiunto tra i musei per il loro ulteriore sviluppo.

È stata inoltre consegnata la relazione finale sull’anno museale 2021 dell’Euregio, un rapporto che documenta in modo vivido la diversità e l’alta qualità dei progetti realizzati nell’Anno museale 2021.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità