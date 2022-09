La Comunità della Val di Non incontra i Comuni: il tour della neopresidente Michela Noletti sul territorio noneso

Pubblicità

La neoeletta presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti ha intrapreso una serie di riunioni con i sindaci della valle, organizzate per condividere obiettivi, confrontarsi su progetti e individuare la soluzione per problemi ai quali sarà necessario lavorare insieme.

Il via all’iniziativa, che vedrà la presidente impegnata sul territorio per conoscere più da vicino le amministrazioni comunali locali, è stato dato la settimana scorsa.

Dopo quasi due anni di gestione commissariale, finalmente la macchina amministrativa della Comunità della Val di Non ha ricominciato quindi a girare a pieno ritmo, tornando a puntare sulla programmazione degli interventi nel medio-lungo periodo.

Questa iniziativa nasce dalla volontà della presidente di potenziare le azioni della Comunità a supporto dei Comuni e di concorrere alla crescita del territorio attraverso la massima sinergia tra i vari livelli istituzionali, coinvolgendo anche i protagonisti della vita economica, sociale e culturale della Val di Non.

L’occasione è utile anche per cogliere nuove esigenze e suggerimenti sui prossimi sviluppi, con lo scopo di semplificare e rendere più efficienti i rapporti amministrativi fra gli enti locali.

Tre sono stati gli incontri svolti nel corso della prima settimana, con altrettante amministrazioni incontrate: Sarnonico, Contà e Denno.

«Sono in corso di definizione le date delle prossime riunioni – fa sapere la presidente Michela Noletti – ed è mia intenzione incontrare con cadenza settimanale i primi cittadini e gli amministratori locali. Le riunioni sul territorio saranno improntate su questioni e problemi rispetto ai quali i sindaci dei vari Comuni stanno lavorando o che hanno nella propria agenda amministrativa».

L’iniziativa sarà utile anche per avere il polso delle diverse situazioni, per raccogliere proposte e suggerimenti e per avviare, ove possibile e nel rispetto delle diverse competenze, percorsi progettuali e iniziative risolutive rispetto alle criticità evidenziate.

«Una volta incontrate le amministrazioni – aggiunge Noletti – dovrei riuscire ad avere un quadro della situazione esaustivo per iniziare una politica di azioni condivise con il territorio con l’obiettivo di portare avanti uno sviluppo omogeneo della valle. In questi giorni comunicherò le nomine dei componenti del Comitato esecutivo dell’ente e le competenze che attribuirò agli assessori. Con la nomina del Comitato esecutivo la macchina amministrativa della Comunità di Valle sarà di nuovo operativa in ogni suo aspetto, tornando a incidere nell’ambito delle funzioni sovracomunali che i Comuni e la Provincia hanno attribuito all’ente intermedio».