Giulia Torelli: Le turbe psichiche di questo soggetto sono particolarmente evidenti

Egregio Direttore

quando si scrive una lettera o un articolo per un giornale, generalmente si cerca di usare un linguaggio che sia consono a certe regole, in primis alla buona educazione, cercando di reprimere ciò che in certi casi verrebbe istintivo, ma che per “condizioni di decenza espressiva” non verrebbe pubblicato.

Ho purtroppo letto le nauseabonde esternazioni dell’ influencer Giulia Torelli (clicca qui per vedere il video) riguardo alle sue farneticazioni nei confronti dei “vecchi” e la prima cosa che mi è spontaneamente trasalita nel cervello devo cercare di esprimerla in termini educati e “giornalisticamente accettabili”.

Il mio primo pensiero istintivo si è posto sul tracciato della mappatura fecondativa e gestazionale che ha partorito un simile aborto di intelligenza ed umanità, mappa gestazionale partendo ovviamente dalla fecondazione che non ha certamente imboccato la strada migliore per conseguire un parto sano, ma che comunque nel caso specifico ha indecentemente trovato accoglienza su Instagram.

L’odio profondo manifestato nei confronti dei vecchi da lei considerati peggio di scarti umani nel video che ha postato, è scaturito dalla profonda rabbia per non definirla misantropia derivante dalla vittoria della Destra alle recenti elezioni. Se avesse vinto la Sinistra, molto probabilmente inebriata da scosse adrenaliniche avrebbe evitato di coprirsi di critiche e biasimo da moltissime parti.

L’infranto sogno della Torelli, se si fosse verificata tale utopica eventualità, che grazie alla Meloni non si è verificata, trova ora miserevole terreno di consolazione in molti perdenti dell’ultima ora, che si ostinano assurdamente ad affermare che la Destra ha i voti in Parlamento ma non nell’ animo della Nazione!

Un’ affermazione che lo shock inaccettabile per una certa parte di elettorato, ha alterato loro le capacità cognitive. Decisamente influenzata da una sub cultura “radical chic” di Sinistra, la Torelli non ha retto alla vittoria della Destra e i suoi neuroni probabilmente scossi da tempo, hanno avuto un impatto destabilizzante sulle sue già provate sinapsi.

Le turbe psichiche di questo soggetto sono particolarmente evidenti partendo dalla grassofobia, manifestata ferocemente in passato fino a raggiungere veri livelli di misantropia e relative comorbilità che molti filosofi del passato, da Socrate a Immanuel Kant supportati oggigiorno da psicologi, hanno abbondantemente dibattuto e che oggi vengono riscontrate nell’ambito del Dsm V, “il vangelo” della psicologia e psichiatria, che contempla la più riconosciuta parte di disturbi e malattie mentali.

Ma il vero scopo bieco di questo personaggio della Milano bene, era quello di far parlare di sé essendo influencer e quindi le visualizzazioni e i like, conseguentemente hanno fatto alzare le sue “quotazioni” e tutto ciò oltre allo scontato biasimo nazionale, le ha fatto conseguire ulteriore “notorietà” e guadagno in termini economici.

Forte della citazione di Oscar Wilde: “Non è importante che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli” si è fatta beffa di tutti, sorridendo davanti al saldo del proprio conto corrente.

La cosa che mi lascia perplesso è che nessuna Procura abbia aperto fino ad oggi un fascicolo penale contro di lei per istigazione all’odio e alla discriminazione razziale perché questo comportamento si configura in tal senso. Ed è un reato!

Adriano Bertolasi – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)

