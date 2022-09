Covid, dal 1 ottobre decadono altre restrizioni: stop a mascherine sui mezzi pubblici

Pubblicità

Il prossimo 30 settembre decadono altre restrizioni in tema covid e il Ministero della Salute al momento, non sembra aver intenzione di prolungarlo con una nuova ordinanza. Molto probabile, invece qualche raccomandazione in più.

Dal 1 ottobre quindi potrebbe ufficialmente decadere l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici, come treni, bus e metro, ma lo stesso stop potrebbe valere anche per ambulatori medici ed ospedali.

Il Governo Draghi non sempre quindi intenzionato ad un ulteriore proroga, in caso toccherà al prossimo Governo decidere se e come intervenire.

Se le ultime restrizioni stanno per decadere, la situazione rimane comunque da valutare visto il recente aumento dei casi nella nostra penisola. In ogni caso, si profilano delle scelte da adottare nei mesi invernali che toccherà valutare al nuovo Ministro della Salute.

In ordine temporale, le prossime scadenze sono per il 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che in alcuni casi prevedono ancora la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delle mascherine al chiuso. Infine, il 31 dicembre il Green Pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle Rsa.

